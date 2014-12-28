Рада прийняла закон про введення додаткового імпортного мита на 100 товарних груп

Цей законопроект про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562) дозволить збільшити доходи держбюджету на 17,6 млрд грн.

Читайте такожУ Єврокомісії відмовилися коментувати український законопроект про збільшення мит

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 256 народних депутатів при необхідних 226 голосах.

Нагадаємо, в першому читанні цей законопроект був проголосований 25 грудня. Документ входить в пакет підготовлених урядом законопроектів, необхідних для прийняття проекту бюджету на 2015 рік.

Напередодні голосування у другому читанні, голова фракції «Блоку Петра Порошенка», народний депутат Юрій Луценко наголошував, що додаткові імпортні мита будуть застосовуватися до російських товарів відразу ж, з моменту вступу закону в силу, в той же час, європейський імпорт також буде обкладений додатковим збором, але тільки після узгодження цієї норми з європейською стороною.