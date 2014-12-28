Парламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 231 депутат.

В ході обговорення прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що уряд домовився з парламентською коаліцією про особливу процедуру внесення змін до бюджету в умовах воєнного стану, що передбачає погодження таких змін з президентом України.

Читайте такожРада зробила перший крок до децентралізації місцевих бюджетівЗаконопроект був прийнятий у першому читанні 25 грудня. Він припускав, що після набуття чинності закону до місцевих бюджетів буде надходити 100% плати за адміністративні послуги, державні мита, додаткові 10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку на підакцизні товари, який буде встановлюватися на місцевому рівні, податок на нерухомість від 0 до 24 грн за квадратний метр; передбачено збільшення надходжень екологічного податку з 35% до 80%, а також - дотації на вирівнювання фіскальної платоспроможності. Також, документ передбачав скасування індикативних показників дохідної частини місцевих бюджетів, спрощення використання коштів місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з центрального бюджету до місцевих.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України передбачає проведення бюджетної децентралізації в I кварталі 2015 року.

Уряд закладає в проект держбюджету прогноз падіння економіки у 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП.