Рада посилила контроль над трансферним ціноутворенням

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226.

Закон передбачає контроль трансфертного ціноутворення великих платників податків не лише за товаропотоками, але і за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодонабувачем існує ланцюжок контрагентів.

Виступаючи у ВР, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що в нині діючому законі є норми, які дозволяють ухилятися від сплати податків «найбільш прибутковим видам бізнесу».

Читайте такожРада прийняла закон про введення додаткового імпортного мита на 100 товарних груп

Він запропонував передбачити в законі збільшення розміру штрафів за незадекларовані у звіті операції з 1%, який діє сьогодні, до 5% суми операції та вилучити «верхню межу в розмірі 100% мінімальної заробітної плати, тому що зараз штрафи суто формальні».

Він зазначив,що також передбачається обмеження розміру штрафу 200-ми розмірами мінімальної заробітної плати щодо операцій, стосовно яких не була подана документація і звітність.

Яценюк також зазначив, що даним законом встановлюється «на постійній основі застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для усіх контрольованих операцій з експорту – імпорту товарів, що мають біржове котирування».

Він додав, що фракції коаліції запропонували, що перелік бірж для кожної групи товарів – і це мають бути міжнародні біржі - повинен визначати уряд.

Читайте такожВР прийняла зміни до Митного кодексу щодо стабілізації платіжного балансу

Документ входить в пакет підготовлених урядом законопроектів, необхідних для ухвалення державного бюджету на 2015 рік, і був проголосований у першому читанні 25 грудня.

Документ також встановлює механізм порівняння цін, які українські компанії виставляють своїм зарубіжним контрагентам, і цін на товарних біржах.