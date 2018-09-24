Бізнес збільшив сплату єдиного податку на чверть

Переважну більшість сплаченого податку в розмірі 13,5 мільярда гривень забезпечили фізичні особи.

Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за січень-серпень 2018 року сплатили до місцевих бюджетів 19 мільярдів гривень єдиного податку, що на 25% вище показника за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, переважна більшість сплаченого податку в розмірі 13,5 мільярда гривень забезпечили фізичні особи-підприємці, в той час як юридичні особи-підприємці заплатили 5,5 мільярда гривень.

У ДФС нагадали, що єдиний податок зараховується в місцеві бюджети.

Довідка УНІАН. Фізичні особи-підприємці у 2017 році перерахували до держбюджету близько 15,4 мільярда гривень єдиного податку, що на 49,6% більше показника за 2016 рік.