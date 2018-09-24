Гривня почала тиждень з незначного зниження

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,07/28,10 грн/дол.

У понеділок, 24 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,07/28,10 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування гривні на 7 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,03/33,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1168 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,05/28,07 грн/дол.

Котирування гривні до євро знахадилися на рівні 32,98/33,00 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.