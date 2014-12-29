Рада затвердила план заходів щодо капіталізації та реструктуризації банків

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 273 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У першому читанні законопроект був прийнятий 25 грудня. Він входить в пакет підготовлених урядом законодавчих актів, необхідних для прийняття проекту бюджету на 2015 рік.

Коментуючи необхідність прийняття законопроекту, прем`єр-міністр Яценюк зазначав, що такий крок дасть можливість зробити крок назустріч системного оздоровлення банківської системи. «Ми просимо підтримати законопроект. Ми не може діяти за чинним законодавством, оскільки тоді капіталізація банків розтягнеться на місяці. Цей законопроект дозволяє прискорити процедури», - сказав Яценюк.

При цьому Яценюк зазначив, що уряд погодився з правкою про те, що банкам-нерезидентам, які вже мають ліцензії Нацбанку та дозволу на роботу в Україні, більше не знадобиться додаткова перевірка регуляторів - НБУ та Антимонопольного комітету при процедурі докапіталізації.

Читайте такожПарламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію

Як повідомляв УНІАН, законом також передбачається спрощення процедури докапіталізації банків, а також умови участі держави в їх капіталізації. Закон стверджує повноваження Міністерства фінансів з управління банками з державним капіталом, встановлення, у разі необхідності, мораторію на розподіл прибутку банку. Крім того, документ, пропонує уточнити повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині передачі перехідному банку активів і зобов`язань декількох неплатоспроможних банків.

Уряд в рамках держбюджету на 2015 рік пропонує парламенту здійснювати урядові випуски облігацій внутрішньої держпозики в сумі 36,5 млрд грн для докапіталізації банків.

Девальвація гривні, анексія Криму Росією і військові дії на сході України призвели до суттєвих збитків банків. За інформацією Національного банку України, загальні потреби в докапіталізації 35 найбільших банків за результатами проведеного стрес-тестування складають 66 млрд грн, у тому числі державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн.

Крім цього, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 32 банки, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Наприкінці грудня фонд повідомив, що найближчим часом чекає команди на виведення з ринку стосовно ще близько 10 банків. Разом з тим, НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету.

Кабмін заклав у проект бюджету прогноз падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати- 527 млрд 194 млн грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.