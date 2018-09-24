Fitch підтвердив рейтинги Києва та Харкова на рівні "B-"

Прогноз за рейтингами – стабільний.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента міст Київ і Харків на рівні "B-".

Читайте такожFitch підтвердило рейтинг Одеси на рівні "В-"

Як повідомляється на сайті агентства, прогноз рейтингів - стабільний.

Одночасно Fitch підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до рівня "A(ukr)", пояснюючи це покращенням кредитоспроможності Києва після обміну частини боргу на 101 мільйон доларів з погашенням у 2015 році на нові папери з погашенням у 2022 році.

Також Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Харкова за національною шкалою на рівні "AA-(ukr)", зазначивши, у міста хороші операційні показники і відсутнє боргове навантаження.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній та національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.