Зростання економіки Китаю сповільниться в 2015 році

У документі наголошується, що однією з причин уповільнення показника є низькі темпи зростання світової економіки.

"Наступного року слід очікувати невеликого прискорення темпів зростання світової економіки, однак зростання показника стримується наслідками світової фінансової кризи", - повідомляється в доповіді, опублікованій 29 грудня в газеті "Чжунго чжэнцюань бао".

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"У такій ситуації темпи зростання економіки Китаю будуть поступово сповільнюватися і за підсумками 2015 року становитимуть 7%", - наголошується в документі, передає ТАСС.

Аналітики Державного інформаційного центру КНР вважають, що в 2015 році темпи зростання індексу споживчих цін (CPI) в Китаї - ключовий показник рівня інфляції в країні - складуть 2%.

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У Китаї відбувається поступове уповільнення темпів зростання національної економіки. Зокрема, у 2010 році цей показник був на рівні 10,4%, в 2011 році - 9,2%, а в 2012 році - 7,8%. За підсумками 2013 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 7,7%, а цього року Державний інформаційний центр КНР прогнозує зростання на рівні 7,3%