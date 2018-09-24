Херсонщина стала лідером за обсягом капітальних інвестицій серед областей України в минулому році - голова Херсонської ОДА

У Києві вперше відбувся Херсонський міжнародний економічний форум, головною метою якого стала демонстрація інвестиційної привабливості регіону.

Херсонська область стала лідером за індексом капітальних інвестицій в 2017 році серед усіх областей України.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв під час Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» у Києві.

«Вперше «Таврійські горизонти» проходять у столиці, адже ми впевнені, що Херсонщині потрібна підвищена увага з боку міжнародної спільноти, влади та бізнес-суспільства України. Останні роки в області відбувається значне економічне зростання, відкриваються нові інфраструктурні об'єкти, що будуються вітропарки, сонячні електростанції, розвивається туризм. Херсонщина стає все більш цікавою для іноземних інвесторів, які, незважаючи на близькість регіону до окупованого півострову, вкладають мільярдні інвестиції в нові проекти», - сказав Гордєєв.

Він зазначив, що за останні два роки в області успішно реалізовані тридцять масштабних інвестиційних проектів на суму близько 5,6 млрд грн, завдяки чому Херсонщина стала лідером рейтингу за індексом капінвестицій в минулому році.

«В результаті в 2017 році та за перше півріччя 2018 року до зведеного бюджету надійшло близько 57 млн грн податків і зборів, а також створено близько 600 робочих місць. До кінця поточного року завершиться реалізація ще 26 проектів на суму 6,2 млрд грн. Це плюс 320 нових робочих місць», - повідомив голова облдержадміністрації.

Гордєєв відзначив, що в цьому році форум «Таврійські горизонти» вперше проводиться у столиці з метою продемонструвати інвестиційну привабливість регіону і підкреслити, що близькість Херсонщини до адміністративної межі з анексованим півостровом Крим - не перешкода для розвитку.

Присутній на форумі міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш сказав: «Ми хочемо показати, що Херсонська область потребує особливої уваги, особливих умов для того, щоб розвиватися. Особливістю Херсонської області є її близькість до адміністративної межі з окупованим Кримом, однак зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб це не заважало розвитку регіону.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Титарчука, Херсонська область має великий туристичний потенціал, особливо після тимчасової втрати Криму.

«Те, наскільки регіони розвиваються і наскільки велика їх ініціатива, - це дуже важливо. Коли ми говоримо про макроекономічної стабілізації, розвитку, плюс 3% ВВП, це все добре, але недостатньо. Економіка не може розвиватися без інфраструктури в регіонах. В Херсонській області є аеропорт, є річкове сполучення, є два моря. У вас вже є три мільйони туристів щорічно, але тепер ваша планка - п'ять», - підкреслив він.

Гордєєв нагадав, що в 2015 році почав свою роботу міжнародний аеропорт «Херсон», що став однією з ключових інфраструктурних точок розвитку області. У липні на сесії Херсонської обласної ради було дано старт процедурі підготовки аеропорту в концесію, оскільки підприємство має статус комунальної власності області.

«Досвід багатьох країн Європи з залучення приватного бізнесу в розвиток аеропортів демонструє позитивні результати», - зазначив Гордєєв.

За словами голови Херсонської облдержадміністрації, в цьому році на форумі вдалося зібрати понад 500 учасників з 25 країн світу, серед них 11 дипломатичних місій.

Як повідомлялося, капітальні інвестиції в Україні у 2017 році збільшилися на 22,1% порівняно з 2016 роком — до 412,8 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя та частині зони проведення АТО).

Зокрема, найбільше збільшення капінвестицій в 2017 році порівняно з 2016 роком зафіксоване у Херсонській (на 50,7%), Запорізькій (на 47,4%), Донецькій (на 44,5%), Тернопільській (на 42,3%), Вінницькій (на 40%), Чернігівській (на 34,8%), Рівненській (на 34,6%), Полтавській (на 33,8%), Закарпатській (на 32,4%), Івано-Франківській (на 32,1%), Дніпропетровській (на 28,9%), Одеській (на 28,8%), Львівській (на 26,0%) областях і в Києві (на 21,4%).