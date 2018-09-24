У вівторок в Україні подорожчають долар та євро

Офіційний курс НБУ на 25 вересня: 100 USD – 2811,1097 гривні; 100 EUR – 3309,5194 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2811,1097 (24 вересня – 2806,2880)

100 EUR – 3309,5194 (24 вересня – 3299,9141)

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Як повідомляє УНІАН, 24 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,06/28,09 гривні/долар.

Поточні котирування гривні на 8 копійок вище рівня відкриття торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 33,11/33,14 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1168 гривні/долар.