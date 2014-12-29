Guardian: у світовій економіці відбудуться суттєві зміни в 2015 році

Наступного року зі світовою економікою відбудуться істотні зміни, для багатьох країн 2015-й принесе надію на значне поліпшення фінансово-економічної ситуації, проте існує ряд факторів, які можуть ще більше посилити вже існуючі проблеми, пише РИА Новости з посиланням на The Guardian.

Видання називає кілька факторів ризику - ціни на нафту, економічні проблеми Росії та України, самопочуття китайської та американської економік і боротьба з кризою в єврозоні.

Що стосується нафти, то, з одного боку, падіння цін на чорне золото позитивно вплине на споживчий попит і скоротить витрати компаній. З іншого боку, аналітики попереджають про те, що обвал цін може створити "кредитний стрес", який вплине на економіки Венесуели й Ірану, а також зачепить енергетичну галузь США, йдеться в статті.

Від ціни на нафту залежить економічне благополуччя Росії. Якщо РФ не зможе подолати економічні труднощі в наступному році, вони викличуть "ефект доміно" в сусідніх як з Росією, так і з Євросоюзом державах, зазначає The Guardian.

Також в 2015 році увагу буде прикуто до двох найбільших світових економік - Китаю і США. 2014-й рік був досить непростим для Пекіна, він намагався впоратися з високим обсягом прострочених кредитів, пов'язаних зі стратегією "зростання, щоб там не було" навіть у 2008 році. Тепер очевидно, що зростання китайської економіки в 2015 році буде набагато повільнішим, ніж раніше. Яким би не було це уповільнення, варто очікувати, що обсяги експорту в Китай з інших країн у 2015 році впадуть, а крім того, вкрай дешеві товари з Китаю можуть спровокувати дефляцію, зокрема в єврозоні, пише видання.

Однією з головних проблем для США наступного року буде можливе рішення Федеральної резервної системи про підвищення базової процентної ставки. На даний момент ставка зберігається на рекордно низькому рівні - 0,25% річних, однак очевидно, що відносне поліпшення ситуації у світовій економіці останнім часом рано чи пізно спричинить підвищення показника. До тих пір, поки не буде зрозуміло, який вплив матиме підвищення ставки на економічну ситуацію, інвестори будуть займати вичікувальну позицію, а світові ринки будуть коливатися, вважає видання.

Що стосується єврозони, то 2015 рік також несе їй невпевненість у майбутньому. У 2014 році єврозона не зуміла подолати загрозу дефляції і показати переконливе зростання, і ці ж проблеми перейдуть у наступний рік. Всі заходи, вжиті Європейським центробанком в минулі місяці, не стали панацеєю від усіх проблем, зокрема боротьби з дефляцією.

Читайте такожЄвропейський цетробанк знизив прогнози зростання ВВП єврозони

У ЄЦБ, на думку видання, залишилося тільки одна потужна зброя - кількісне пом'якшення - при якому центробанки купують фінансові активи для вливання певної кількості грошей в економіку. Досі подібна політика не проводилася через перешкоди з боку Німеччини, однак якщо ЄЦБ не піде на кількісне пом'якшення в 2015 році, це викличе відкриту паніку серед інвесторів.

Вже на початку 2015 року світова економіка опиниться на роздоріжжі. Один шлях приведе її до активного відновлення, якого влада багатьох країн очікувала з кінця 2007 року, завдяки падінню цін на нафту, що корисно для споживачів, а також економічному зростанню США. Інший шлях приведе світову економіку до чергової рецесії, оскільки рішення гострих проблем, які виникли ще в 2008-2009 роках, далі відкладати неможливо, підводить підсумок The Guardian.