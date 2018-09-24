Європейська Бізнес Асоціація розкритикувала плани зі збільшення податку на оплату праці

В асоціації вважають, що в разі прийняття відповідних змін, зростає "привабливість" використання тіньових схем оплати праці.

Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду і Міністерство соціальної політики утриматися від необґрунтованого збільшення фіскального навантаження на оплату праці, говориться в повідомленні асоціації.

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Як зазначається, діюча ставка Єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить 22%, а максимальна величина бази нарахування ЄСВ у місяць дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати відповідно до ЗУ "ПРО збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". При цьому, законопроектом №8322 пропонується збільшити фіскальне навантаження на оплату праці. Зокрема, ним передбачається скасування максимальної межі нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та запровадження регресивної шкали 20%-5% до сум, що перевищують максимальну величину бази нарахування ЄСВ.

"Для таких галузей, як освіта, сфера послуг, IT, де зарплата становить левову частку витрат, таке збільшення може мати деструктивне явище. Існують побоювання, що від цього нововведення зросте "привабливість" використання тіньових схем оплати праці", - наголосили в асоціації.

За словами виконавчого директора ассоцаціі Ганни Дерев'янко, фактично, зміна стосуватиметься підприємств, які виплачують "білу" зарплату своїм працівникам.

"Тому тут виникає риторичне питання - чи ми працюємо над детінізацією оплати праці справедливими методами, або збільшуємо податки на бізнес, який чесно декларує всі доходи своїх працівників, намагається стимулювати ефективних працівників якісним рівнем оплати праці", - сказала Дерев'янко.

Також вона зазначила, що високі заробітні плати, які прозоро і чесно виплачуються працівникам, і сплачений ЄСВ "мають безпосередній вплив на доходи Пенсійного фонду України".

"Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Верховної Ради України та Міністерства соціальної політики з проханням утриматися від необґрунтованого збільшення навантаження на оплату праці і почати, нарешті, змістовний і конструктивний діалог з бізнесом з впровадження давно назрілих змін зі створення привабливих умов оплати праці для збереження висококваліфікованих кадрів в Україні", - йдеться в повідомленні асоціації.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2018 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зросли на 27,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 145,1 мільярда гривень.

Надходження до зведеного бюджету України в 2017 році становили 841,1 мільярда гривень, що на 177 мільярдів гривень, або на 26,7% вище показника за 2016 рік. За даними ДФС, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склало 180,8 мільярда гривень, що на 49 мільярдів гривень більше надходжень 2016 року.