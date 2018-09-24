Платоспроможні банки України збільшили прибуток в 4 рази

Доходи банків зросли на 7,3%, витрати скоротилися на 1,4%.

Платоспроможні банки України за січень-серпень 2018 року отримали 13,747 мільярда гривень прибутку, що в 4 рази вище показника за аналогічний період 2017 року в розмірі 3,429 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків за цей період зросли на 7,3% - до 128,440 мільярда гривень, витрати скоротилися на 1,4% - до 114,693 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.