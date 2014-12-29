ВВП Росії впав вперше за п'ять років

На динаміку ВВП у річному вираженні основний негативний вплив мало різке зниження темпів зростання обробних виробництв, пише Рейтер.

Продовжилися також тенденції скорочення динаміки будівництва, гуртової торгівлі та сільського господарства.

В цілому, за січень-листопад поточного року ВВП зріс на 0,6%.

Читайте такожМіністр економіки Росії очікує падіння ВВП у 2015 році нижче від попереднього прогнозу

За оцінкою Мінекономрозвитку, ВВП з виключенням сезонного і календарного чинників в листопаді знизився на 0,2% після зростання на 0,1% у жовтні.

"Негативний вплив на динаміку ВВП в листопаді надали обробні виробництва, будівництво, платні послуги і чисті податки на продукти та імпорт. Позитивний внесок в економічне зростання внесли видобувні галузі, виробництво електроенергії, газу та води, роздрібна торгівля", - зазначає відомство.

Читайте такожРубль може впасти до 120 за долар - російські економісти

Мінекономрозвитку РФ уточнило оцінку економічного зростання за жовтень цього року в зв'язку з новими даними Росстату по будівництву та експорту паливно-енергетичних товарів. Динаміка ВВП в жовтні до відповідного періоду минулого року становила 0,5%, а зі знятою сезонністю 0,1%.