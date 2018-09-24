НБУ надав "Укрексімбанку" рефінансування на 2,9 мільярда

Кредит став найбільшим з початку поточного року.

Національний банк України у вересні видав 2,9 мільярда гривень рефінансування на термін понад 30 календарних днів державному "Укрексімбанку".

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Як повідомляється на сайті НБУ, кредит видано за допомогою проведення тендеру під заставу державних облігацій України.

Кредит "Укрексімбанку" став найбільшим з початку поточного року – раніше кредит НБУ на строк понад 30 календарних днів отримували "ПриватБанк" (2,3 мільярда гривень), "Альфа-Банк" (835 мільйонів гривень) і банк "Південний" (480 мільйонів гривень).

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 вересня 2018 року склав 60,303 мільярда гривень, що на 2,9% вище показника на 1 серпня.