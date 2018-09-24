Економіст спрогнозував курс долара в Україні до кінця року

На думку економіста, гривню чекає невелика девальвація, у результаті чого до кінця року курс повинен вийти на рівень 29+.

В Україні курс долара до кінця 2018-го може становити 29 грн/$. При цьому в бюджеті на поточний рік закладено вищий показник. Фактично, курс гривні виявився міцнішим, ніж передбачали в Кабміні, складаючи бюджет.

Про це розповів економічний експерт Максим Праздніков, передає «Обозреватель». Крім цього, за його словами, у 2017-му на кінець нинішнього року очікувався курс на рівні 30,1 грн/$.

"Для того, щоб вийти на рівень курсу 29,3... мені складно уявити, що має відбутися. Напевно це повинен одночасно і МВФ нам відмовити, і сировинні ринки в світі обвалитися, і чергова торгова війна між США і Китаєм повинна початися, і ринок капіталів має зазнати колапсу... Ймовірність збігу всіх цих подій досить невисока", — пояснив Праздніков.

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На думку економіста, гривню чекає невелика девальвація, у результаті чого до кінця року курс повинен вийти на рівень 29+. Середньорічний же курс 2018-го буде дорівнювати приблизно 27-27,2 гривні за долар.

"При тому, що в бюджеті першочергово було закладено 29,3. На наступний рік закладено той же курс — 29,4 грн/$. Але мені здається, що тут він буде ближчий до реального середньорічного", — додав Праздніков.

Він вважає, що причиною цьому слугує низка факторів, які будуть чинити тиск на курс. У першу чергу, це великі виплати за зовнішніми боргами.

"Загальна сума, яку Україна повинна в наступному році виплатити, це до 417 мільярдів — за внутрішніми і зовнішніми боргами. Причому тільки за відсотками ми виплачуємо майже 145 мільярдів", — підсумував економіст.