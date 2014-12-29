Долар і євро досягнуть паритету в 2016 році - експерти

Такої думки дотримуються експерти низки провідних банків Великобританії, США і континентальної Європи, думку яких наводить 29 грудня газета The Daily Telegraph.

"Долар буде продовжувати зростати у 2015 році, наближаючись до паритетного значенням щодо євро вперше за більш ніж десятиліття", - пише газета.

"Економісти Citybank заявляють, що поєднання посилення монетарної політики в США та перспективи її пом'якшення в єврозоні означає, що європейська валюта рухається в напрямку паритету з доларом. Citybank пророкує, що євро буде коштувати $1,10 до майбутнього вересня, у порівнянні з $1,22 за євро зараз. Банк очікує, що євро опуститься нижче рівня паритету, до 0,99 в 2016, вперше після грудня 2002 року", - продовжує видання.

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Грем Бішоп, директор групи макроекономічної стратегії Citybank, заявив, що долар також посилиться щодо фунта до 1,43 наступного року, порівняно з нинішнім рівнем $1,55 за фунт, пише ТАСС.

"Банк ABM Amro також пророкує, що в 2016 році долар і євро досягнуть паритету в 2016 році, в той час як Barclays вважає, що євро ослабне до $1,07 до кінця 2015 року", - пише The Daily Telegraph.