В Україні зменшився рівень безробіття - Держстат

Рівень безробіття у другому кварталі зменшився до 8,3%.

Рівень безробіття серед економічно активного населення у другому кварталі 2018 року зменшився до 8,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у II кварталі 2018 року порівняно з II кварталом 2017 року зменшився на 0,8 процентних пункти і становить 8,3%", - повідомляє dt.ua з посиланням на дані Держстату.

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Наголошується, що кількість зайнятого населення у II кварталі склала 16,5 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,5 млн осіб.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у порівнянні з даними попереднього року збільшився на 0,9 процентних пункту і склав 57,7%, а серед населення працездатного віку - на 1,5 процентних пункти і склав 66,6% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2019 року мінімальний розмір допомоги з безробіття для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, збільшиться з 1440 гривень до 1630 гривень, а для осіб, яким виплати призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – з 544 гривень до 610 гривень.