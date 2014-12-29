У Росії долар і євро різко прискорили зростання

Курси долара і євро різко пришвидшили свій ріст. У перші хвилини торгів на Московській біржі вартість долара і євро сьогодні зросла більш ніж на 2 руб., а вже через півгодини євро подорожчав майже на 6 руб., а долар - на 5 руб., пише РБК.

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На максимумі курс долара піднявся до позначки 59,005 руб., що на 5,001 руб. вище рівня закриття торгів 26 грудня. Курс євро зріс на піку до 71,99 руб., що на 5,9905 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

На 10:40 мск вартість євро становила до 70,01 руб./євро, що на 4,0105 руб. вище рівня закриття попереднього торгового дня, вартість долара - 57,5265 руб., що на 3,5225 руб. вище рівня закриття п'ятничних торгів.

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Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 27 грудня 2014 року, становить 52,0343 руб./дол., курс євро - 63,5131 руб./євро.