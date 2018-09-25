НБУ увів в обіг оновлену купюру в 20 гривень (інфографіка)

Гроші старого зразка виводитимуть з обігу поступово.

Національний банк України сьогодні, 25 вересня, ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном і удосконаленою системою захисту.

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Як повідомляється на сайті НБУ, перша партія оновлених банкнот в кількості понад 5 мільйонів штук розподілена між підрозділами Національного банку в регіонах для подальшого розподілу між банками.

Загалом цьогоріч буде надруковано близько 60 мільйонів банкнот номіналом 20 гривень, які мають забезпечити потреби економіки в цьому номіналі та поступову заміну зношених банкнот номіналом 20 гривень.

Наголошується, що нова банкнота є законним платіжним засобом й обов'язкова до приймання за номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без обмежень на всій території України.

При цьому, нова купюра буде перебувати в обігу одночасно з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року, і громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові.

Також повідомляється, що станом на 1 вересня в готівковому обороті України перебувало близько 125 мільйонів банкнот номіналом 20 гривень на суму майже 2,5 мільярда гривень, що становить близько 4,4% загальної кількості банкнот в готівковому обороті.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 та 2 гривні.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.