Китай звинуватив США у зриві переговорів щодо торгових проблем

Заступник представника КНР з міжнародних торговельних переговорів заявив, що "американська сторона порушує дані обіцянки".

Влада Сполучених Штатів "перешкоджає просуванню переговорів" з врегулювання торговельних суперечностей з КНР, діючи "вкрай непослідовно і постійно порушуючи досягнуті з Пекіном домовленості".

Читайте такожТоргові війни: Китай вживе заходів у відповідь на американські міта

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву заступник представника Китаю по міжнародним торговельним переговорам Вана Шоувеня.

"Коли зможуть бути відновлені китайсько-американські переговори на найвищому рівні, повністю залежить від Вашингтона, - підкреслив він. - Ми провели вже чотири раунди консультацій, на яких був досягнутий консенсус з багатьох аспектів. Ми навіть виступали з цього приводу зі спільною заявою, однак американська сторона дає обіцянки й одразу ж їх порушує, начисто забуваючи про домовленості".

Також в Китаї підкреслили, що "це нерівноправні переговори"...

"Я б хотів підкреслити, що єдиним виходом з такої ситуації може стати щирість, взаємна довіра і прихильність своїм запевненням", - резюмував Ван Шоувэнь.