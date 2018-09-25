У Держприкордонслужбі оцінили щорічні втрати України від контрабанди

У відомстві зазначили наявність цілих прикордонних населених пунктів, для мешканців яких головним джерелом доходів є контрабанда.

Щорічно Україна за контрабанди втрачає щонайменше 4 мільярди доларів США.

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Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook.

"В країні сформувався цілий спільність людей, які обрали незаконний бізнес своєю професією. Саме він став головним джерелом доходів цілих населених пунктів пограниччя", - заявили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав співробітникам Національної поліції право цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка частинами переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевшим реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли з допомогою симуляції порушень та подальшого рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його, ввезення низькоякісного пального під виглядом "Євро-4". Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить до нейтральних вод, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 мільярдів гривень.

22 серпня Гройсман заявив, що готовий відкрити всі бази та реєстри для участі громадськості в боротьбі з контрабандою.

10 вересня Гройсман заявив, що урядові ініціативи з припинення контрабанди та фінансових схем при експорті-імпорті товарів дозволили збільшити обсяг щоденних платежів, що надходять по лінії митниці Державної фіскальної служби, до 1,5 мільярда гривень.