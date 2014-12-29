Міністр економіки РФ розійшовся з Путіним в оцінці ролі росіян у виведенні капіталу

«Є статистика, скільки населення купило готівкової валюти: за підсумками року це буде близько 30 з гаком мільярдів доларів, - повідомив Улюкаєв. - Це приблизно чверть всього відтоку капіталу».

Як пишуть «Ведомости», президент Росії Володимир Путін говорив, що відтік капіталу за підсумками 2014 року становитиме $120-130 млрд.

Читайте такожЦентробанк РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до $120 млрд

На зустрічі з представниками палат Федеральних зборів 22 грудня він визнав, що це велика цифра, однак нагадав, що в 2008 р. вона була ще вищою - $137 млрд.

«У IV кварталі поточного року у нас десь $115-130 млрд наші компанії повинні виплатити за кредитами. Це нормально», - сказав глава держави.

Половину виведення капіталу президент пояснив обмінними операціями, які роблять росіяни.

«Ось цей вивіз капіталу, який ми спостерігаємо сьогодні, 50% - це обмінні операції громадян Росії», - заявив президент. Він пояснив, що росіяни «пішли з рубля і поміняли на інші валюти - долар, євро». «Але це гроші, які залишилися в країні, вони нікуди не поділися», - сказав Путін.