Українська економіка в 2019 році зросте на 3% - експерти

Також вони прогнозують інфляцію в Україні наступного року на рівні 7,4%.

Експерти, що брали участь у дискусії з питань макроекономічного аналізу та прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, дійшли висновку, що зростання валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році становитиме 3%. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Читайте такожУ Мінфіні назвали "безпрецедентною" суму погашення держборгу в 2019 році

Так, експерти, що взяли участь в обговоренні макроекономічного прогнозу, очікують зростання ВВП на рівні 3,1% за підсумками 2018 року, 3% – в 2019 році, 3,1% – у 2020 році та 3,9% – в 2021 році. Експерти також прогнозують скорочення зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 9,5% в 2018 році, 7,4% - в 2019 році, 6% - у 2020 році та 5% - в 2021 році", - сказано в повідомленні.

Що стосується головних ризиків для української економіки, то експерти виділили неотримання запланованого фінансування від Міжнародного валютного фонду, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, а також посилення загроз національній безпеці у вигляді активного військового протистояння на сході країни.

Крім того, до ризиків вони віднесли посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку України, недостатньо швидке проведення реформ і збереження низької кредитної активності комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трильйона гривень.