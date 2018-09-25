Україні за підсумками року потрібно виплатити майже $3,3 мільярда боргів - Мінфін

Зокрема, платежі з погашення боргу становитимуть 1,8 млрд дол. і 1,5 млрд дол. - за його обслуговування.

Обсяг виплат України щодо зовнішнього державного боргу у 2018 році становить 91,34 мільярда гривень, або 3,25 мільярда доларів за поточним курсом Національного банку України.

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Як свідчить графік прогнозних боргових платежів на сайті Міністерства фінансів за угодами, діючим на 24 вересня, у тому числі - погашення боргу на 49,86 мільярда гривень (1,77 мільярда доларів) і 41,48 от мільярда гривень (1,48 мільярда доларів) за його обслуговування.

У 2019 році платежі з погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу становитимуть 165,30 мільярда гривень (5,88 мільярда доларів), у 2020 році – 169,88 мільярда гривень (6,04 мільярда доларів)

Загалом, за період з 2018 по 2045 рік включно Україні належить сплатити зовнішнім кредиторам 1,505 трильйона гривень, що за поточним офіційним курсом становить 53,53 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-серпень 2018 року скоротився на 1,9% в доларовому еквіваленті - до 74,85 мільярда доларів, що на 1,2% в гривневому еквіваленті становить 2,117 до трильйона гривень.

Міжнародні резерви України на 1 вересня 2018 року становили 17,232 мільярда доларів, що на 8,4% нижче показника на початок року.

Національний банк до кінця року очікує надходження до резервів близько 5 мільярдів доларів, включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.