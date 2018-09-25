Отримуючи дані про рахунки ФОП, податківці не порушують банківської таємниці - ДФС

У ДФС заявили, що продовжать співпрацювати з банками, і отримання даних він них – це лише перший крок.

Фіскали працюють виключно у межах закону та не порушують банківської таємниці, отримуючи інформацію від банківських установ стосовно відкритих рахунків фізосіб зі статусом ФОП. Про це повідомив у своєму блозі виконувач обов'язків заступника Голови ДФС України Євген Бамбізов, пише Обозреватель.

«Та інформація, що ми отримуємо від банківських установ, надається за процедурою, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність»: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди не розкриваються»,-- пояснив Бамбізов.

Він повідомив, що ДФС продовжить співпрацювати з банками. Отримання даних він них – це лише перший крок.

«Наступним кроком є збір інформації з інших джерел... Виявивши надмірну бізнес-фінансову активність, яка не відповідає звітній документації, що подається фізичними особами-підприємцями до органів фіскальної служби, ми плануємо та розпочинаємо проведення аудиту цього кола підприємців. Під час якого – у разі необхідності – можемо звернутись до суду за розкриттям банківської таємниці»,-- пояснив алгоритм дій фіскалів Євген Бамбізов.

За статистикою, яку наводить виконувач обов'язків заступника Голови ДФС, на сьогодні біля 1000 великих платників податків забезпечують майже 60% всіх податкових надходжень до Держбюджету. За вісім місяців поточного року великі платники скерували до Держбюджету 203,5 млрд грн. «Натомість доля надходжень від ФОПів, яких загалом по країні маємо трохи не 2 млн, -- це лише біля 4%. За ті ж таки вісім місяців ними сплачено 13,5 млрд грн»,-- порівнює Бамбізов.

В той же час доля витрат, скерованих на податкові зобов'язання, у великих підприємств та у підприємців-спрощенців (які займають одну ринкову нішу та реалізують один і той вид продукції) абсолютно різна. Що створює на ринку неконкурентні умови, нагадує податківець.

Він також нагадав, що контроль за сплатою податків – це першочергова функція ДФС, і фіскали вимагатимуть відповідальності від платників податків всіх рівнів: від великих підприємств до фізосіб-підприємців.

Як повідомляв раніше УНІАН, банківські установи України почали передачу інформації до Державної фіскальної службу про рахунки фізичних осіб, які мають статус підприємців. За інформацією ДФС, лише третина рахунків відкриті як рахунки для ведення підприємницької діяльності.