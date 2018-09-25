НБУ щорічно вилучає з обігу близько 800 мільйонів банкнот

Майже половину з цих банкнот становлять купюри низьких номіналів від 1 до 20 гривень.

Національний банк України щорічно вилучає з обігу близько 800 мільйонів штук гривневих банкнот усіх номіналів у зв'язку з фізичним зносом.

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Як повідомляється на сайті НБУ, майже половину з цих банкнот складають купюри низьких номіналів від 1 до 20 гривень.

За інформацією регулятора, минулого року він вилучив з обігу 749 мільйонів зношених банкнот на суму 48 мільярдів гривень.

Зокрема, вилучено 72 мільйони банкнот номіналом 20 гривень на суму майже 1,5 мільярда гривень, що становить майже 10% загальної кількості вилучених з обігу зношених банкнот.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 25 вересня, ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном і удосконаленою системою захисту. Нова банкнота є законним платіжним засобом і буде перебувати в обігу одночасно з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року.