Активи українських банків зросли на 26 мільярдів гривень

На початок вересня в Україні працював 81 банк.

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за серпень 2018 року зросли на 26,564 мільярда гривень, або на 2%, – до 1,341 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків зросли на 7,319 мільярда гривень, або на 0,5%.

Зобов'язання банків зросли на 2% у серпні та на 1,7% з початку року - до 1,192 трильйона гривень.

Капітал банків зріс на 2,5% в серпні, але при цьому скоротився на 7,7% з початку року - до 148,7 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на початок вересня в Україні працював 81 банк, що на 1 менше, ніж місяцем раніше , і на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 миллиадов гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.