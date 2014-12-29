Більше третини німецьких компаній мають намір скасувати інвестиції в Росію

Більше третини німецьких компаній планують скасувати інвестиції в проекти на території Росії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на The New York Times.

Видання посилається на дослідження Російсько-німецької торгової палати, результати якого свідчать про те, що більше третини німецьких компаній, що працюють в РФ, скасують свої інвестиційні проекти. Однак повністю покине російський ринок лише незначна кількість компаній.

41% німецьких компаній сповільнили свої інвестиції в Росію, 36% компаній заявили, що скасують проекти, поки умови не покращаться, 28% мають намір звільнити російських співробітників.

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І хоча раніше російський ринок вважався для німецьких компаній одним із найбільш перспективних і більше 6 тис. з них вели там бізнес, зараз спостерігається протилежна тенденція.

Як приклад видання наводить скасування угоди між німецьким концерном BASF і російським "Газпромом" про обмін активами.

Крім того, представництво Opel звільнило ряд працівників заводу в Санкт-Петербурзі, Volkswagen закрив завод в Калузі через низький попит на продукцію, компанія Fresenius скасувала створення спільного підприємства з російськими партнерами.

Санкції Заходу при цьому стали не єдиним фактором, що негативно впливає на російську економіку. Німецький бізнес почав спостерігати зростання ворожості до Росії іноземних інвесторів ще до анексії Криму. В очах німецьких інвесторів бізнес-клімат в Росії продовжує погіршуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі автовиробники очікують втрати прибутку в Росії, зокрема до 2017 року втрати можуть досягти 15 млрд євро.