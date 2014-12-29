Місія МВФ приїде до України 8 січня

Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - прибуде в Україну одразу після Різдва - 8 січня, і проведе переговори з владою, йдеться у заяві Фонду, текст якої має УНІАН.

«Міжнародний валютний фонд (МВФ) оперативно працює над обговоренням з представниками влади України підтриманої МВФ програми реформ, націленої на стабілізацію економіки і відновлення стійкого економічного зростання, - зазначається у заяві. - У відповідності з домовленостями, команда фахівців місії МВФ розпочне свою роботу у Києві 8 січня - одразу після православного Різдва. Очікується, що місія завершить свою роботу наприкінці січня».

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Як повідомляв УНІАН, Україна очікує затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом зі збільшенням фінансування на 15 млрд дол. до кінця лютого.

Чергова місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Києві 19 грудня і планує продовжити переговори з українською владою в січні 2015 року.

Україна запропонувала МВФ переглянути програму в бік збільшення, при цьому уряд не називає конкретну суму додаткових асигнувань, проте прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час одного з виступів у парламенті погодився з думкою британського видання Financial Times, що оцінює потреби України в додатковому фінансуванні на 2015 в 15 млрд дол.

У квітні цього року була затверджена програма співпраці між Україною і МВФ загальним обсягом 17 млрд дол. У рамках виконання програми Україна вже отримала два транші коштів - у травні та вересні - загалом 4,6 млрд дол.