У Нацбанку презентували нові 100 гривень (фото)

Рівень підробки гривневих банкнот незначний і відповідає рівню 2013 року, повідомив заступник директора департаменту грошового обігу Національного банку України Володимир Тищенко в ході презентації оновленої 100-гривневої банкноти з підвищеним рівнем захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Нацбанк обрав для оновлення дизайну банкноти номіналом 100 гривень, керуючись ступенем зношеності таких банкнот, а не рівнем їх підробки.

«Рівень підробки перебуває на рівні 2013 року. Тобто три й чотири десятих підроблених банкноти на один мільйон банкнот справжніх, які перебувають в обігу», - сказав Тищенко.

За його словами, серед цих підроблених банкнот найчастіше зустрічаються банкноти номіналом 20, 50 і 100 гривень. Він також підкреслив, що випуск нових банкнот перебуває в межах планового приросту готівки на цей рік, а 100-гривневі банкноти старого зразка перебуватимуть в обігу нарівні з новими.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 9 березня 2015 року введе в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з вдосконаленою системою захисту. Оновлення 100-гривневої банкноти є результатом тривалого проекту регулятора з оновлення попереднього ряду банкнот національної валюти зразка 2003-2007 років.