В Україні з кафе та магазинів можуть зникнути книги відгуків і пропозицій

На думку міністерства, Книга відгуків і пропозицій є застарілим та неефективним для споживачів інструментом.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало проект постанови про скасування Книги відгуків і пропозицій згідно європейського досвіду і практик, повідомила прес-служба міністерства.

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«Зараз Книга відгуків і пропозицій не є дієвим інструментом для захисту прав, і вводить споживачів в оману. Споживачі сподіваються, що їхні записи можуть сприяти відновленню порушених прав, але на практиці це не працює, адже власники бізнесу часто не перевіряють книгу. З ухваленням Закону України «Про звернення громадян» доцільніше направляти індивідуальні електронні або письмові звернення бізнесу, на які компанії зобов'язані відповідати у встановлений законодавством термін», - йдеться у повідомленні.

У Мінекономрозвитку додали, що ще одним істотним недоліком Книги відгуків і пропозицій є те, що громадяни повинні вказувати свої персональні дані (адресу, номер телефону, інше), які можуть бути використані недобросовісним бізнесом або шахраями.

«Вимога щодо ведення Книги відгуків і пропозицій створює зайвий тиск на сумлінний бізнес. Підприємці змушені витрачати значні кошти на організацію виконання вимог (встановлення відповідального за ведення книги, забезпечення щоквартальної перевірки ведення книги, розгляд звернень, зберігання листів, підготовка звітів)», - зазначається у повідомленні.

Загальні витрати на адміністрування цього виду регулювання для бізнесу становлять приблизно 125,6 млн грн на рік, а Держпродспоживслужба може накласти штраф навіть не через факт порушення прав споживачів, а просто у разі неправильного оформлення книги.

«На думку Мінекономрозвитку, Книга відгуків і пропозицій є застарілим і неефективним для споживачів інструментом. У країнах Європейського Союзу вона не використовується. Бізнес повинен віддавати перевагу іншим каналам, таким як електронні звернення, гарячі телефонні лінії, завдяки яким можна швидко отримати відповідь або відстежити статус свого звернення», - наголошується у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що ініціатива щодо скасування Книги відгуків і пропозицій дає можливість захистити персональні дані споживачів, перейти до сучасних інструментів подачі скарг, спростити життя бізнесу і звільнити органи влади від перевірки правильності заповнення книги.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Держпродспоживслужба забезпечила повернення споживачам майже 6 млн грн за неякісні товари та послуги.