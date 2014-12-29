Білорусь у півтора разу знизила нещодавно введений збір з покупців валюти

Про це повідомляється на сайті Національного банку Білорусі.

"Реалізація комплексу рішень, прийнятих Урядом і Національним банком 19 грудня 2014 р., дозволила не допустити розвитку негативних тенденцій у фінансовому секторі Республіки Білорусь. Операції з купівлі-продажу населенням іноземної валюти з банками на даний час здійснюються у звичайному режимі, більшість обмінних пунктів та кас банків забезпечено готівковою іноземною валютою в достатніх обсягах. Спостерігається приплив строкових вкладів населення в національній валюті", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що рішення про зниження розміру комісійного збору з купівлі населенням іноземної валюти до 20 відсотків прийняте з урахуванням аналогічного зниження від 29 грудня 2014 р. розміру податку на біржові операції з придбання іноземної валюти (постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27.12.2014 № 1251), а також зміни офіційного обмінного курсу білоруського рубля до долара США, який склав за результатами торгів на Білоруській валютно-фондовій біржі 29 грудня 2014 р. близько 7 відсотків.

У Нацбанку Білорусі обіцяють продовжити зниження комісійного збору з купівлі інвалюти населенням "по мірі закріплення позитивних тенденцій на фінансовому ринку".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Білорусі введено 30% збір з купівлі валюти через різке зростання попиту.