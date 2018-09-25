Швейцарська компанія купила акції українського банку

Надалі швейцарський інвестор стане мажоритарним власником банку з часткою 51% акцій.

Швейцарська компанія з управління активами ResponAbility Participations AG придбала 40% акцій банку «Львів», який на 1 серпня займав 42-ге місце серед 82 працюючих в Україні банків за обсягом активів.

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Як повідомила прес-служба банку, контрольний пакет акцій залишається у власності ісландського інвестора Маргеіра Петурсона, але надалі швейцарський інвестор купить акції нової емісії і в результаті стане мажоритарним власником банку з часткою 51% акцій.

У банку зазначили, що компанія ResponsAbility управляє інвестиціями понад 3 млрд дол. у 90 країнах світу. Офіси компанії знаходяться в Цюріху і Женеві, а також у Євросоюзі, Китаї, Індії, Африці і Латинській Америці. ResponsAbility інвестує у високоефективні компанії у сфері енергетики, сільського господарства і фінансів.

Також повідомляється, що банк «Львів» є першим інвестиційним проектом компанії в Україні.

Довідка УНІАН. Банк «Львів» (м. Львів) працює на ринку України з 1990 року. На 1 серпня банк займав 42-ге місце серед 82 працюючих в Україні банків за обсягом активів.