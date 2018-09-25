«Плюс» держбюджету України скоротився в 3 рази – до 12 мільярдів

Держбюджету України за 8 місяців зведений з профіцитом у 11,8 млрд грн. Профіцит у 3,3 раза нижчий показника за аналогічний період попереднього року.

Державний бюджет України за січень-серпень 2018 року виконаний з профіцитом на рівні 11,798 млрд грн, що в 3,3 раза нижче профіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 38,470 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 34,356 млрд грн, що в 2 рази нижче показника роком раніше у розмірі 68,646 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.