США оголосили санкції проти ще 12 російських компаній
Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Федеральний реєстр США. Від 26 вересня 2018 року санкції повинні будуть вступити в силу.
Російським підприємствам, які потрапили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмежень зобов'язані будь-які компанії незалежно від національності і країни надсилання товару, якщо продукт має американське походження.
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Науково-дослідний інститут "Вектор", науково-виробниче підприємство (НВП) "Гамма", компанія "Сайрус Системс" і група компаній "Інфотекс" звинувачуються в тому, що вони сприяли зловмисній діяльності РФ у кіберпросторі.
Науково-виробниче підприємство підводних технологій "Океанос" і компанія "Дайвтехносервіс" звинувачуються у наданні підтримки військово-морському флоту Росії і постачанні військовим обладнання.
Як повідомляв УНІАН, «Дайвтехносервіс» потрапила в американський «чорний список» ще раніше за те, що допомагала ФСБ втручатися в роботу кабелів систем зв’язку, які проходять на дні океану.
Нагадаємо 20 вересня у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили про запровадження санкцій проти 33 юридичних і фізичних осіб з оборонного сектору Російської Федерації.