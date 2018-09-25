США оголосили санкції проти ще 12 російських компаній

Від 26 вересня 2018 року санкції повинні будуть вступити в силу.

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Федеральний реєстр США. Від 26 вересня 2018 року санкції повинні будуть вступити в силу.

Російським підприємствам, які потрапили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Правила також забороняють реекспорт та передачу всередині Росії таких товарів, тобто дотримуватися обмежень зобов'язані будь-які компанії незалежно від національності і країни надсилання товару, якщо продукт має американське походження.

Читайте такожЕксперт сказав, які санкції здатні зупинити Росію

Науково-дослідний інститут "Вектор", науково-виробниче підприємство (НВП) "Гамма", компанія "Сайрус Системс" і група компаній "Інфотекс" звинувачуються в тому, що вони сприяли зловмисній діяльності РФ у кіберпросторі.

Науково-виробниче підприємство підводних технологій "Океанос" і компанія "Дайвтехносервіс" звинувачуються у наданні підтримки військово-морському флоту Росії і постачанні військовим обладнання.

Як повідомляв УНІАН, «Дайвтехносервіс» потрапила в американський «чорний список» ще раніше за те, що допомагала ФСБ втручатися в роботу кабелів систем зв’язку, які проходять на дні океану.

Нагадаємо 20 вересня у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили про запровадження санкцій проти 33 юридичних і фізичних осіб з оборонного сектору Російської Федерації.