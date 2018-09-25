Французький Decathlon заходить в Україну – стало відомо, коли і де відкриється перший магазин

Рітейлер спортивних товарів Decathlon відкриє свій перший магазин в Україні в першому кварталі 2019 року.

Французька компанія Decathlon, яка є однією з найбільших мереж з продажу спортивних товарів у світі, відкриє свій перший магазин в Україні в першому кварталі 2019 року.

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Про це повідомила прес-служба Офісу Національної інвестиційної ради UkraineInvest на своїй сторінці в Facebook.

«UkraineInvest вітає ще один світовий бренд в Україні! Французька компанія Decathlon відкриє свій перший магазин в Україні в першому кварталі 2019 року. Лідер світової роздрібної торгівлі спортивними товарами, Decathlon присутня в 45 країнах з більш ніж 1400 магазинами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший магазин буде відкритий у Києві неподалік від станції метро «Почайна» і в ньому буде більше 40 000 найменувань товарів.

«Decathlon Ukraine прагне забезпечувати найвищі стандарти якості продукції. Майже 10% товарів, які будуть продаватися в магазинах Decathlon, виробляються в Україні, в тому числі трекінгове взуття, хокейні ключки, лижі і футбольні рукавички. Компанія планує розширити виробництво в Україні», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом - шведська компанія H&M вийшла на ринок України в серпні.

А наступного року на український ринок планує зайти одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому – шведська група компаній IKEA.