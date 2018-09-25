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Банки зобов'яжуть перевіряти власників рахунків у реєстрі боржників

18:46, 25 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Національний банк України має намір зобов'язати банки під час відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про них у Єдиному реєстрі боржників.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, оприлюднений для громадського обговорення, за наявності інформації про фізособу в реєстрі боржників банки повідомлятимуть про відкриття/закриття рахунків органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям.

Наголошується, що нововведення зумовлені змінами в законодавстві про захист прав дитини.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 липня прийняла зміни до законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання, які передбачають автоматизований арешт коштів боржника за виконавчим провадженням про стягнення аліментів.

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Теги: #Нацбанк#неплатники аліментів#боржник