Банки зобов'яжуть перевіряти власників рахунків у реєстрі боржників

За наявності інформації в реєстрі банки повідомлятимуть про відкриття/закриття рахунків виконавчій службі.

Національний банк України має намір зобов'язати банки під час відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про них у Єдиному реєстрі боржників.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, оприлюднений для громадського обговорення, за наявності інформації про фізособу в реєстрі боржників банки повідомлятимуть про відкриття/закриття рахунків органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям.

Наголошується, що нововведення зумовлені змінами в законодавстві про захист прав дитини.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 липня прийняла зміни до законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання, які передбачають автоматизований арешт коштів боржника за виконавчим провадженням про стягнення аліментів.