Росіяни назвали обвал рубля важливішою подією року, що минає, ніж "Кримнаш"

Ці події назвали найважливішими відповідно 54 і 52% опитаних Левада-Центром.

"Референдум у Криму і приєднання Криму і Севастополя до Росії" вважають найважливішою подією року 41% респондентів.

Серед інших найважливіших подій року, названих росіянами - "продовження падіння цін на нафту" (25%), "прес-конференція Володимира Путіна" (22%), "зміна влади в Україні: відсторонення президента В. Януковича, зміна Конституції, перехід влади в руки прихильників Майдану" (18%), "Масові заворушення в Києві ("Майдан")" (16%) і "Введення США та країнами Західної Європи санкцій проти Росії" (16%).

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Також, за результатом опитування, людиною року росіяни вважають Путіна - таку відповідь дали 57% опитаних проти 26%, які вважали Путіна людиною року у 2013 році, і 28% - у 2012 і 2011 роках.

Опитування проведене 19 - 22 грудня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Раніше УНІАН повідомляв, що результати останніх опитувань, проведених міжнародними дослідницькими компаніями GfK і Synovate Comcon, свідчать, що росіяни відчули наступ економічної кризи, оскільки теми зростання цін, девальвації рубля, необхідності економії власних коштів у четвертому кварталі за своєю значимістю для опитаних росіян вперше за останні місяці випередили тему воєнних дій в Україні.