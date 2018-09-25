Долар вище 28, євро більше 33 – нові курси гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 26 вересня: 100 USD – 2806.1209 грн; 100 EUR – 3304.7686 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2806.1209 (25 вересня – 2811.1097)

100 EUR – 3304.7686 (25 вересня – 3309.5194)

У вівторок, 25 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,03/28,05 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,03/33,05 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0615 грн/дол.