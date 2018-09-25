Переговори з МВФ тривають - глава НБУ

За словами Якова Смолія, очікується підвищення цін на газ і врегулювання питань держбюджету.

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом за підсумками роботи місії його представників у Києві з 6 по 19 вересня.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Якова Смолія в ході зустрічі з керівниками найбільших банків.

«Переговори тривають. Питань до Національного банку немає, чекаємо необхідних кроків - приведення тарифів на газ до ринкового рівня, а також остаточного врегулювання окремих питань державного бюджету. Ми налаштовані оптимістично», - сказав Смолій.

Підбиваючи підсумок візиту місії МВФ до Києва, голова НБУ назвав діалог з Фондом у цілому конструктивним.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві з 6 по 19 вересня. У день від'їзду місії глава Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання в цьому році від МВФ 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Минулого тижня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що уряд досяг принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року, однак темп зростання ціни поки обговорюється.