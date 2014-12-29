Нова угода з МВФ зупинить паніку на валютному ринку - Порошенко

Про це заявив в ході прес-конференції за підсумками року президент України Петро Порошенко.

«Курс 17-18 грн (за долар) не відповідає реальному стану купівельної спроможності національної валюти. Істотна складова тут - паніка. Але вона буде зупинена відразу після підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, коли у нас з'являться суттєві доповнення до міжнародних резервів», - сказав Порошенко.

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Він також наголосив, що угода з МВФ буде хорошим сигналом для інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ приїде в Україну для переговорів з владою 8 січня. Попередня місія виїхала з Києва у грудні. Місія МВФ працювала в Україні з новим складом уряду на запрошення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра фінансів Наталії Яресько. Основним завданням місії було оцінити поточну економічну ситуацію в Україні, а також оцінити основні макроекономічні параметри розвитку України до 2015 року, включаючи проект бюджету на 2015 рік і пакет податкового і бюджетного законодавства, яке ляже в основу проекту бюджету.

Україна зі свого боку запропонувала МВФ розглянути можливість перегляду програми в бік збільшення фінансування, яке на поточний момент у загальному обсязі складає 17 млрд дол., або зміни графіка отримання кредитних траншів з тим, щоб перший транш у 2015 році склав до 5 млрд дол. замість раніше очікуваних 2,7 млрд дол.

Україна і МВФ погодили програму співпраці у квітні поточного року. Україна вже отримала два кредитних транші - у травні та вересні - загальним обсягом 4,6 млрд дол.