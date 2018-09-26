Держаудитслужба запустила електронний кабінет у Prozorro для моніторингу підозрілих закупівель

Приводом для початку моніторингу можуть стати повідомлення від системи ризик-індикаторів Prozorro і ЗМІ, а також звернення громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування.

Державна аудиторська служба запустила в тестовому режимі кабінет у системі електронних закупівель Prozorro для моніторингу правопорушень у закупівлях, повідомляється на сайті Prozorro.

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«У Державній аудиторській службі України з'явився окремий «електронний» кабінет у Prozorro, за допомогою якого здійснюється моніторинг державних закупівель. Всі дії аудиторів тепер у полі зору громадськості й публікуються в системі Prozorro», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, приводом для початку моніторингу можуть стати повідомлення від системи ризик-індикаторів у системі закупівель та ЗМІ, звернення громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування. Крім того, Держаудитслужба може почати перевірку за власною ініціативою.

Система ризик-індикаторів, яка шукає підозрілі закупівлі та автоматично відправляє їх у е-кабінет Держаудитслужби, запрацює відразу після юстирування відповідної методики.

"На відміну від скарги в АМКУ (Антимонопольний комітет України - УНІАН), моніторинг Держаудитслужби не передбачає зупинення процедури, адже одна з його цілей - попередити правопорушення в закупівлях. До замовників, які вчасно усунуть виявлені в ході моніторингу порушення, штрафні санкції не застосовуватимуться. Якщо ж замовник не усуне порушення й не аргументує свої дії, Держаудитслужба може ухвалити рішення про проведення комплексної перевірки та накласти штраф на замовника згідно із законодавством", - зазначається в повідомленні.

Рішення про початок моніторингу має публікуватись у Prozorro протягом двох робочих днів з початку його ініціювання.

Згідно з повідомленням, завдяки запуску е-кабінету аудитори замінять «паперовий» обмін інформацією із замовниками на електронний. Через систему аудитори спілкуватимуться із замовниками та ставитимуть запитання. У замовника буде три робочих дні, щоб підготувати й опублікувати в системі відповідь на їх запит.

Тривалість проведення моніторингу становить до п'ятнадцяти робочих днів, за його результатами аудитори протягом трьох робочих днів публікують у системі висновок. У разі виявлення порушень замовник повинен їх усунути протягом трьох робочих днів, завантаживши відповідне повідомлення про це в Prozorro, або ж опублікувати свою незгоду з висновками Держаудитслужби з подальшим оскарженням у суді.

Зараз аудитори моніторять закупівлі в тестовому режимі, однак скоро нововведення пошириться на закупівлі по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через систему електронних закупівель Prozorro в період із 1 серпня 2016 року до 1 серпня 2018 року було оголошено понад 2 млн тендерів із очікуваною вартістю 1,5 трлн грн. Лідером за кількістю оголошених тендерів є Київська область, де було здійснено 440 тис. закупівель за два роки.