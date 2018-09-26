Україні для отримання нової програми з МВФ доведеться виконати мінімум 4 умови – ЗМІ

Одним із основних залишається питання ціни на газ.

Україні для отримання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, необхідно виконати мінімум 4 умови. Про це повідомляє ЕП з посиланням на джерело в уряді.

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"Вже зрозуміло, що Україна не виконає на 100% підписану в 2015 році програму розширеного співробітництва з кредитором EFF", - йдеться в статті ЕП.

Саме тому сторони спробували зробити ставку на другий варіант: домовитися про нову, коротшу, програму співробітництва. За інформацією співрозмовника ЕП в уряді, мова йде про програму stand-by на 12-15 місяців та на 5-6 млрд дол.

Він зазначає, що за час перебування місії МВФ в Україні з 6 по 19 вересня, під час якого домовитися про нову програму не вдалося, дискусії велися навколо 4 основних питань.

Одним із основних залишається питання ціни на газ. Як стверджують джерела видання з боку української переговорної команди, з кредитором вдалося домовитися про таке: до 15 жовтня уряд має прийняти рішення про підвищення ціни на газ на 23% від поточної ціни. Загалом, як зазначалося раніше, позиція МВФ щодо ціни на газ була жорсткою.

За даними ЕП, у новій програмі stand-by може з'явитися антикорупційний блок. За інформацією джерел видання, знайомих з позицією фонду, дискусії точаться навколо перерозподілу функцій з перевірки електронних декларацій між антикорупційними органами на користь НАБУ.

Ще одне важливе питання - збалансований бюджет. "Збалансований бюджет - це запорука будь-якої програми співпраці з кредитором. Необхідність збалансованого бюджету не підлягає сумніву", - йдеться в статті.

За інформацією джерел, нова програма співпраці з фондом може передбачати черговий етап реформи ДФС. "Підхід до її трансформації може змінитися, в тому числі - в напрямку реорганізації митниці та податкової як єдиних юридичних осіб", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві з 6 по 19 вересня. У день від'їзду місії голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Минулого тижня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що уряд досяг принципової домовленості з МВФ про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року, однак темп росту ціни поки обговорюється.