В уряді обіцяють, що затримок з виплатою пенсій більше не буде

На даний момент виплати йдуть згідно з графіком.

Міністерство соціальної політики вважає, що Кабінет міністрів робитиме все можливе, щоб не допустити заборгованості чи затримок пенсійних виплат, повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір у ефірі одного з українських телеканалів.

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"Я не думаю, що будуть затримки пенсій. Те, що переговори (з МВФ - УНІАН) йдуть, залежно від переговорів буде питання: дається чи не дається транш. Але я думаю, що і уряд, і сам прем'єр робитимуть все можливе, щоб не допустити жодного ризику виникнення заборгованості чи виникнення затримок із виплати пенсій. На сьогодні йде виплата, і вона йде стабільно", - заявив Шамбір.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.

Пенсійний фонд пояснив ці затримки касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

У серпні виплата пенсій пройшла без затримок - на це було спрямовано 29,7 млрд грн.

У вересні Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат без затримок.