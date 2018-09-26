В уряді обіцяють, що затримок з виплатою пенсій більше не буде
Міністерство соціальної політики вважає, що Кабінет міністрів робитиме все можливе, щоб не допустити заборгованості чи затримок пенсійних виплат, повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір у ефірі одного з українських телеканалів.
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"Я не думаю, що будуть затримки пенсій. Те, що переговори (з МВФ - УНІАН) йдуть, залежно від переговорів буде питання: дається чи не дається транш. Але я думаю, що і уряд, і сам прем'єр робитимуть все можливе, щоб не допустити жодного ризику виникнення заборгованості чи виникнення затримок із виплати пенсій. На сьогодні йде виплата, і вона йде стабільно", - заявив Шамбір.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.
Пенсійний фонд пояснив ці затримки касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.
У серпні виплата пенсій пройшла без затримок - на це було спрямовано 29,7 млрд грн.
У вересні Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат без затримок.