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В Україні запустили електронний чек: як він працює (інфографіка)

12:50, 26 вересня 2018
Фінанси
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ДФС запустила систему для онлайн-реєстрації розрахункових операцій E-Receipt / фото УНІАН

Державна фіскальна служба України запустила в тестовому режимі інформаційну систему для онлайн-реєстрації розрахункових операцій E-Receipt.

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Як повідомляється на сайті ДФС, система розроблена в рамках експериментального проекту і дає можливість платникам зареєструвати касу і касирів в режимі онлайн.

Відзначається, що в даний час є безкоштовне програмне забезпечення для операційних систем Windows і Android, а наступним етапом буде розробка програмного забезпечення для операційної системи IOS.

Також повідомляється, що за результатами тестування ДФС представить до Міністерства фінансів пропозиції щодо участі в експериментальному проекті.

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Інфографіка ДФС

Довідка УНІАН. E-Receipt - нова інформаційна система реєстрації і обліку реєстраторів розрахункових операцій, яка передбачає онлайн-реєстрацію пристроїв без подання в контролюючі органи паперових документів і не вимагає абонентської плати за користування.

Електронний чек генерується, реєструється в системі ДФС і доповнюється QR-код, після чого буде передаватися на пристрій.

Інформація про фіскальний номер чека і його QR-код зберігається в E-Receipt і буде доступна для перегляду в електронному кабінеті як платником податків, так і покупцем.

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Теги: #податки#ДФС