Порошенко про прийняття бюджету вночі: "Інакше з січня нічим було б фінансувати армію"

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції за підсумками року.

За його словами, ухвалення держбюджету на 2015 рік у такому режимі пояснюється тим, що вже сьогодні необхідно було надати узгоджені макропоказники на наступний рік.

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«Якщо хтось хотів перенести голосування і поговорити про це, це було б дуже добре, але нам з січня нічим було б фінансувати армію», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Рада прийняла бюджет на 2015 рік у другому читанні і в цілому сьогодні вночі. За це рішення проголосували 233 народних депутати із 329 зареєстрованих у залі.

Протягом дня парламентарі обговорювали проект і внесли багато поправок у закони про податкове і бюджетне законодавство, і, у підсумку, внесли зміни до законів, на яких заснований бюджет. Цілісний документ з урахуванням усіх узгоджених правок поки що не оприлюднений.

Бюджет на 2015 рік розрахований із прогнозу падіння економіки на 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527,194 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 63,670 млрд грн або 3,7% ВВП, граничний рівень держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.

На безпеку та оборону в бюджеті виділено 90 млрд грн, із яких близько 6 млрд грн складуть держгарантії держконцерну «Укроборонпром» на закупівлю і виробництво озброєння.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, представляючи проект бюджету, зазначив, що документ буде коригуватися залежно від домовленостей із кредиторами, і перший такий перегляд відбудеться не пізніше 15 лютого 2015 року.

Міжнародний валютний фонд вранці після ухвалення держбюджету, 29 грудня, заявив про намір направити місію в Україну після Різдва - 8 січня. Очікується, що місія завершить свою роботу наприкінці січня.