Організатор «Євробачення» заступився за погрузлий в боргах «UA:Перший»

В європейській спілці закликали негайно відновити трансляцію українського державного телеканалу.

«Європейська мовна спілка» (EBU), яка проводить конкурс «Євробачення» висловив занепокоєння тим, що державний Концерн радіомовлення відключив трансляцію каналу «UA: Перший» через борги.

При цьому, європейська організація у своїй заяві закликала Україну гарантувати належне фінансування телеканалу, яке б відповідало українському закону і європейським стандартам.

«Цього року телеканал, який має найменший у Європі бюджет, отримав лише половину коштів, передбачених національним законом. Важливо, щоб громадяни мали доступ до незалежних, плюралістичних новин і інформації. Особливо це важливо перед президентськими і парламентськими виборами в Україні, які пройдуть наступного року», - йдеться в заяві EBU.

Читайте такожМовлення каналу "UA:Перший" відключили через борги

«Ми збентежені тим, що влада вирішила відібрати в українського народу цей важливий державний сервіс. Ми закликаємо відновити трансляції негайно і виділити необхідне фінансування, щоб дозволити державним ЗМІ виконувати важливу роль для суспільства і демократії в Україні», - заявив генеральний директор EBU Ноель Карран.