Рахункова палата: доходи держбюджету-2019 можна збільшити майже на 18 мільярдів

Зазначається, що це можна зробити за рахунок податку на прибуток підприємств та акцизного податку з ввезених в Україну товарів.

Рахункова палата України вважає за можливе збільшити доходи в проекті державного бюджету України на 2019 рік на 17,6 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті відомства з посиланням на висновок щодо законопроекту «Про Державний бюджет України на 2019», це можливо за рахунок податку на прибуток підприємств (13,2 млрд грн) і акцизного податку з ввезених в Україну товарів (4,4 млрд грн) .

Зазначається, що в основі розрахунку показників держбюджету завищений обсяг номінального ВВП і є значні ризики перевищення інфляції в 2019 році вище від прогнозованого рівня в 7,4%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік. Проект грунтується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4% і передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, видатки - 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу - 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП.