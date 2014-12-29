Гривня знизилася на міжбанку до 16,32 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,68/19,92 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3390/0,3480 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 склав 15,8555 грн/дол., до цього часу було укладено 197 угод, обсяг торгів склав 322,88 млн дол.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів зміцнилися до 16,01/16,21 грн/дол. проти 16,03/16,23 грн/дол. на відкритті торгів.